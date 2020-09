Gp San Marino | Bagnaia | Primo podio ha un sapore ottimo

(Di domenica 13 settembre 2020) MISANO ADRIATICO - "Già a Jerez ero andato vicino al, oggi ho lottato duramente per raggiungere questo obiettivo che ha undavvero, come una amatriciana" . Uno strepitoso ...

SkySportMotoGP : ?? MARINI, BEZ e BESTIA! (?? #Moto2) ???? Tripletta italiana dopo una gara FOLLE!?? Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : LA PRIMA DEL MORBIDOO? (?? #MotoGP) ?? Pecco incredibile, #VR46 beffato all’ultima curva Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? TEMPONE PAZZESCO DI VIÑALES! (?? #QP) ?? Le Yamaha monopolizzano i primi 4 posti Il resoconto ?… - Reverendo_80 : RT @SkySportMotoGP: #VR46 ironico sull'Academy dopo i podi di @FrankyMorbido12 e @PeccoBagnaia ???? E svela anche un aneddoto sulla scelta de… - Emer1678 : RT @SkySportMotoGP: #VR46 ironico sull'Academy dopo i podi di @FrankyMorbido12 e @PeccoBagnaia ???? E svela anche un aneddoto sulla scelta de… -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino

Valentino Rossi si presenta nella terza sessione di libere del GP di San Marino a Misano con un casco speciale all’insegna della simpatia e dell’autoironia: una pillola di viagra per il doppio appunta ...MISANO ADRIATICO - "Già a Jerez ero andato vicino al primo podio, oggi ho lottato duramente per raggiungere questo obiettivo che ha un sapore davvero ottimo, come una amatriciana". Uno strepitoso Fran ...