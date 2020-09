GP Misano gara Moto2: Marini primo nel podio tricolore (Di domenica 13 settembre 2020) Il GP di San Marino a Misano consegna un podio tutto italiano nella gara Moto2. Luca Marini conquista il terzo successo stagionale, ma non è affatto facile. Il “Maro” deve infatti vedersela con il compagno di squadra Marco Bezzecchi, con il quale ingaggia un bel duello. Alla fine, dopo una serie di sorpassi e sbavature, Luca ha la meglio. Per la gioia di Valentino Rossi, che festeggia la doppietta del suo team…e la vittoria di suo fratello! Terza posizione per Enea Bastianini, il quale le prova tutte per rimanere attaccato al duo VR46. Il “Bestia” prova a rubare la seconda piazza a Bezzecchi all’ultimo giro, ma senza esito. Ma regala un podio tutto italiano sul tracciato romagnolo. Quarta piazza per Xavi Vierge, davanti ad Augusto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 settembre 2020) Il GP di San Marino aconsegna untutto italiano nella. Lucaconquista il terzo successo stagionale, ma non è affatto facile. Il “Maro” deve infatti vedersela con il compagno di squadra Marco Bezzecchi, con il quale ingaggia un bel duello. Alla fine, dopo una serie di sorpassi e sbavature, Luca ha la meglio. Per la gioia di Valentino Rossi, che festeggia la doppietta del suo team…e la vittoria di suo fratello! Terza posizione per Enea Bastianini, il quale le prova tutte per rimanere attaccato al duo VR46. Il “Bestia” prova a rubare la seconda piazza a Bezzecchi all’ultimo giro, ma senza esito. Ma regala untutto italiano sul tracciato romagnolo. Quarta piazza per Xavi Vierge, davanti ad Augusto ...

SkySportMotoGP : ?? MARINI, BEZ e BESTIA! (?? #Moto2) ???? Tripletta italiana dopo una gara FOLLE!?? Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? Misano 2019, una gara storica per @teamSic58 ?? @TatsukiSuzuki24 mantiene la sua promessa per la gioia del papà d… - stre7_1899 : oggi ci dobbiamo provare per il podio. come passo ne abbiamo certamente meno degli altri 3 ma quel gancio va tenuto… - carlospolcoe : RT @SkySportMotoGP: ?? MARINI, BEZ e BESTIA! (?? #Moto2) ???? Tripletta italiana dopo una gara FOLLE!?? Il resoconto ? - nannipecono : RT @SkySportMotoGP: ?? MARINI, BEZ e BESTIA! (?? #Moto2) ???? Tripletta italiana dopo una gara FOLLE!?? Il resoconto ? -