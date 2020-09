Governo | Meloni | ' sono incompetenti sintomatici'

(Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Alabbiamo degli". Così Giorgia, in comizio a Trani per la campagna elettorale.

FratellidItalia : #Meloni: 'Governo ha dilapidato decine di miliardi. Per noi con quelle risorse andavano fatte tre cose: sostenere c… - FratellidItalia : #Meloni a #Foggia: 'La furia immigrazionista di questo governo è irragionevole, non c'è serietà e buonsenso. Rincor… - FratellidItalia : #Meloni: Governo incapace di affrontare questione #scuola. Ha aspettato mesi senza fare nulla, ha buttato milioni i… - AndreaV91234412 : RT @claudio_2022: Vogliono risparmiare con il taglio dei parlamentari e poi spendono oltre 120 milioni di euro con alberghi galleggianti ch… - Antonel23399615 : RT @claudio_2022: Vogliono risparmiare con il taglio dei parlamentari e poi spendono oltre 120 milioni di euro con alberghi galleggianti ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Meloni

ilGiornale.it

“Caro direttore, è forte il dubbio che la durezza delle polemiche che contrappongono la maggioranza di governo all’opposizione deriva in primo luogo dalla contemporanea inadeguatezza di entrambi. Comi ...Poster del leader della Lega in città. Appello ai cittadini: "Segnalateci i disservizi". Braccio di ferro con Meloni per la scelta del candidato. Ma Fdi punta alla Regione Ha aspettato il rientro dei ...