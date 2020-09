Gol Ramsey Juventus Novara 2-0 | il raddoppio del gallese -VIDEO

(Di domenica 13 settembre 2020) GOL– Finalmente in campo la nuovadi Pirlo. Laaffronta ilnella prima amichevole della stagione, dopo il test in famiglia contro l’Under 23 di qualche giorno fa. Scelte sorprendenti per Andrea Pirlo alla sua prima formazione. Difesa annunciata a tre con Danilo, Bonucci e Chiellini. Non c’è né Arthur e né Bentancur a centrocampo, ma McKennie a fare probabilmente da regista. Cristiano Ronaldo e Kulusevski compongono l’inedita coppia offensiva. Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni, con Rabio ea completare il centrocampo.formazioni Ecco come giocheranno le due squadre. Leggi anche:streaming: dove vedere il match gratis, ...

juvemyheart : RT @junews24com: Gol Ramsey: tocco al volo su cross di Douglas Costa - VIDEO - - _LuigiJMC : Assist Costa gol Ramsey. Giusto ora che non la vedo. #JuveNovara - MauroDIsa2 : RT @EmeParonzini: Gol di Ramsey su assist di Douglas Costa. La notizia è che a nessuno dei due è esploso un flessore nell'azione. #JuveNo… - junews24com : Gol Ramsey: tocco al volo su cross di Douglas Costa - VIDEO - - baumanstyle : RT @EmeParonzini: Gol di Ramsey su assist di Douglas Costa. La notizia è che a nessuno dei due è esploso un flessore nell'azione. #JuveNo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gol Ramsey

45'+4' - Finisce il primo tempo. Juve in palese gestione nelle prime battute, sempre più incisiva in corso d'opera. Bene McKennie e Kulusevski. Ronaldo impiega la stessa intensità di una partita uffic ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...