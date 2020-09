Godin è il sogno del Cagliari, che intanto accoglie Luvumbo (Di domenica 13 settembre 2020) Continua a lavorare il direttore sportivo Pierluigi Carta alla costruzione del nuovo Cagliari di Eusebio Di Francesco. Dopo aver concluso l’operazione Sottil, arrivato in prestito dalla Fiorentina, oltre all’acquisto di Marin dall’Ajax, i sardi hanno ufficializzato l’arrivo del giovane attaccante angolano Zito Luvumbo e si sono messi a lavoro per regalare al mister un gran colpo in difesa: Diego Godin. Godin verso Cagliari: affare possibile? Che il centrale uruguaiano fosse in uscita dall’Inter lo si sapeva da tempo. Non hanno convinto, infatti, le sue prestazioni sottotono quest’anno. Il sudamericano, infatti, è stato scavalcato nelle gerarchie dal giovane Bastoni. Appena 23 le presenze in campionato per il capitano della Celeste, neanche tutte da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Continua a lavorare il direttore sportivo Pierluigi Carta alla costruzione del nuovodi Eusebio Di Francesco. Dopo aver concluso l’operazione Sottil, arrivato in prestito dalla Fiorentina, oltre all’acquisto di Marin dall’Ajax, i sardi hanno ufficializzato l’arrivo del giovane attaccante angolano Zitoe si sono messi a lavoro per regalare al mister un gran colpo in difesa: Diegoverso: affare possibile? Che il centrale uruguaiano fosse in uscita dall’Inter lo si sapeva da tempo. Non hanno convinto, infatti, le sue prestazioni sottotono quest’anno. Il sudamericano, infatti, è stato scavalcato nelle gerarchie dal giovane Bastoni. Appena 23 le presenze in campionato per il capitano della Celeste, neanche tutte da ...

