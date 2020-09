Gli chiede di mettere la mascherina e l' africano la riduce così Salvini posta le foto choc | bella integrazione

(Di domenica 13 settembre 2020) Picchiata senza pietà con l'unica "colpa" di aver chiesto a un uomo, originario del Mali, dila. Matteopubblica sui social ledella donna massacrata martedì 8 settembre a Foggia. "Un'operatrice socio-sanitaria invita un extracomunitario del Mali, senza fissa dimora, privo di permesso di soggiorno e già noto alle Forze dell'Ordine, a mettersi la, lui la massacra di botte rompendole il naso. Ma dove siamo arrivati?", scrive il leader della Lega che continua: "Un comportamento abominevole, ancora più grave perché viene da chi nel nostro Paese è ospite. Pena esemplare e tolleranza zero per chi viene a portare violenza e inciviltà in casa nostra". Secondo quanto si apprende ...

