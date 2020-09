Giuseppe Rossi, la lettera a Zaniolo è emozionante: “Capisco il dolore e il vuoto che senti” (Di domenica 13 settembre 2020) Giuseppe Rossi è tra coloro che può capirlo, che può capire tutto il dolore di Nicolò Zaniolo. L’attaccante italiano, attualmente al Real Salt Lake in MLS, di infortuni al ginocchio ne ha subiti tanti, così frequenti da avergli impedito una carriera sicuramente più soddisfacente per le qualità e doti possedute. E’ per questo che ha deciso di inviare una bella lettera al centrocampista di Roma e Nazionale che proprio oggi si è operato dopo il secondo infortunio a distanza di nove mesi. “Caro Nicolò – si legge – capisco il dolore e il vuoto che senti durante questo periodo. Capisco le mille domande che ti fai, alle quali però non riesci mai a trovare una risposta. ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020)è tra coloro che può capirlo, che può capire tutto ildi Nicolò. L’attaccante italiano, attualmente al Real Salt Lake in MLS, di infortuni al ginocchio ne ha subiti tanti, così frequenti da avergli impedito una carriera sicuramente più soddisfacente per le qualità e doti possedute. E’ per questo che ha deciso di inviare una bellaal centrocampista di Roma e Nazionale che proprio oggi si è operato dopo il secondo infortunio a distanza di nove mesi. “Caro Nicolò – si legge – capisco ile ilche senti durante questo periodo. Capisco le mille domande che ti fai, alle quali però non riesci mai a trovare una risposta. ...

