Giovanna Botteri ricorda l’amica e collega Ilaria Alpi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 13 settembre 2020) La giornalista e inviata che ha da poco vinto il Premio Ischia Internazionale di giornalismo, riconoscimento che viene attribuito al giornalista dell’anno, nella sua lunga carriera è stata inviata in varie parti del mondo, dalle zone di guerra agli Stati Uniti fino a raccontare recentemente l’epidemia di coronavirus come inviata Rai a Pechino. Nella sua carriera,è stata amica adi un’altra grande giornalista,, assassinata in Somalia insieme all’operatore Miran Hrovatin nel 1994 e da Francesca Fialdini hato quel tragico evento: “Siamo partite contemporaneamente, lei per la Somalia io per la Bosnia. Quando l’ho saputo è stato devastante, ho attraversato tutta la ex ...