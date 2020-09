Giorgia Meloni, omicidio Maria Paola: “Violenza contro i gay, Stato intervenga”, ma fa la “guerra” al DDL Zan (Di domenica 13 settembre 2020) L’omicidio della giovane Maria Paola, uccisa dal fratello perché innamorata di un uomo trans, ha sconvolto tutti. Giorgia Meloni, così come ci fa notare il buon Federico Boni per Gay.it, ha dimostrato ancora una volta di non essere a fuoco rispetto ad alcune situazioni, evidenziando più una probabile volontà di “esserci” a discapito del contenuto.... L'articolo Giorgia Meloni, omicidio Maria Paola: “Violenza contro i gay, Stato intervenga”, ma fa la “guerra” al DDL Zan proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 13 settembre 2020) L’della giovane, uccisa dal fratello perché innamorata di un uomo trans, ha sconvolto tutti., così come ci fa notare il buon Federico Boni per Gay.it, ha dimostrato ancora una volta di non essere a fuoco rispetto ad alcune situazioni, evidenziando più una probabile volontà di “esserci” a discapito del contenuto.... L'articolo: “Violenzai gay,intervenga”, ma fa la “guerra” al DDL Zan proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Keynesblog : RT @ilburch: Pare che la deputata Giorgia Meloni, insieme alla consigliera comunale Giorgia Meloni e all'europarlamentare Giorgia Meloni, a… - eelveen : RT @GioPizzii: Omicidio di Maria Paola. La Meloni invoca l’intervento dello stato. Quindi per Giorgia la legge contro l’omotransfobia è un… - alycien5 : RT @SirDistruggere: Giorgia Meloni, quella che voterà contro alla legge sull’omotrasfobia, ci fa sapere dal suo profilo Facebook che lo Sta… - MarcoCiprianoRF : RT @isentinelli: Ce la caviamo con una battuta tipo 'no non è lercio'? No stavolta no. Giorgia Meloni e il suo partito gonfio di nostalgi… - g_uapaa : RT @GioPizzii: Omicidio di Maria Paola. La Meloni invoca l’intervento dello stato. Quindi per Giorgia la legge contro l’omotransfobia è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni Giorgia Meloni avverte i rivali: "Se si votasse per le elezioni politiche vincerebbe il centrodestra" Il Tempo Domenica In, Mara Venier sull'intervista saltata a Giuseppe Conte: "Ho visto reazioni sterili"

Mara Venier dalla parte di Giuseppe Conte. La conduttrice di Domenica In ha voluto commentare l'intervista "saltata" del premier proprio prevista nel suo programma di Rai 1 per il 13 settembre. "La po ...

Giorgia Meloni sul referendum del taglio ai parlamentari: "Sta prendendo piede il 'no', sarebbe una cosa incredibile"

Il taglio dei parlamentari non è solo il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Ad oggi il referendum rappresenta una vera e propria prova del nove per la tenuta di un esecutivo, quello gialloro ...

Mara Venier dalla parte di Giuseppe Conte. La conduttrice di Domenica In ha voluto commentare l'intervista "saltata" del premier proprio prevista nel suo programma di Rai 1 per il 13 settembre. "La po ...Il taglio dei parlamentari non è solo il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Ad oggi il referendum rappresenta una vera e propria prova del nove per la tenuta di un esecutivo, quello gialloro ...