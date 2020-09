Gina Lollobrigida, durissime accuse di Andrea Piazzolla: “Chi paga tutto questo?” (Di domenica 13 settembre 2020) Live – Non è la d’Urso inizia con i botti. Nello studio di Barbara d’Urso c’è Andrea Piazzolla, assistente di Gina Lollobrigida, 93 anni. Il tuttofare della diva dovrà affrontare il processo per circonvenzione di incapace, portato avanti dall’ex marito della Lollobrigida Javier Rigau e dal figlio Milko. Piazzolla è stato accusato dall’ex dell’attrice di aver “annullato la personalità di Gina“, manipolandola. Andrea Piazzolla: le accuse contro Rigau e Milko Piazzolla chiarisce la sua posizione sul processo contro di lui: “Mi aspettavo questo rinvio a giudizio che per me è ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 settembre 2020) Live – Non è la d’Urso inizia con i botti. Nello studio di Barbara d’Urso c’è, assistente di, 93 anni. Ilfare della diva dovrà affrontare il processo per circonvenzione di incapace, portato avanti dall’ex marito dellaJavier Rigau e dal figlio Milko.è stato accusato dall’ex dell’attrice di aver “annullato la personalità di“, manipolandola.: lecontro Rigau e Milkochiarisce la sua posizione sul processo contro di lui: “Mi aspettavo questo rinvio a giudizio che per me è ...

