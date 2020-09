Genova, il viadotto Bisagno non è sicuro: 29 famiglie saranno evacuate dal condominio sottostante. “Autostrade pagherà demolizione” (Di domenica 13 settembre 2020) Lo avevano detto: “Qui sotto non possiamo più vivere”. Troppa la paura per la corrosione dei piloni e per i detriti (bulloni, viti, pezzi di cemento) che precipitavano giù dall’impalcato, minacciando automobili e passanti. Ora, dopo mesi di denunce, le 29 famiglie genovesi ai piedi del viadotto Bisagno intravedono una via d’uscita. Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha inviato una lettera al sindaco Marco Bucci in cui dice di aver individuato, in collaborazione con il sottosegretario ligure ai trasporti, Roberto Traversi, “il percorso che consentirà al Comune di Genova di acquisire l’area dove oggi sorge il condominio” a rischio, in via delle Gavette, nel quartiere di Molassana. E, al tempo stesso, “di garantire ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Lo avevano detto: “Qui sotto non possiamo più vivere”. Troppa la paura per la corrosione dei piloni e per i detriti (bulloni, viti, pezzi di cemento) che precipitavano giù dall’impalcato, minacciando automobili e passanti. Ora, dopo mesi di denunce, le 29genovesi ai piedi delintravedono una via d’uscita. Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha inviato una lettera al sindaco Marco Bucci in cui dice di aver individuato, in collaborazione con il sottosegretario ligure ai trasporti, Roberto Traversi, “il percorso che consentirà al Comune didi acquisire l’area dove oggi sorge il” a rischio, in via delle Gavette, nel quartiere di Molassana. E, al tempo stesso, “di garantire ai ...

fattoquotidiano : Genova, il viadotto Bisagno non è sicuro: 29 famiglie saranno evacuate dal condominio sottostante. “Autostrade pagh… - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Genova, il viadotto Bisagno non è sicuro: 29 famiglie saranno evacuate dal condominio sottostante. “Autostrade pagherà… - clalurid74 : RT @fattoquotidiano: Genova, il viadotto Bisagno non è sicuro: 29 famiglie saranno evacuate dal condominio sottostante. “Autostrade pagherà… - Fabio_V79 : RT @fattoquotidiano: Genova, il viadotto Bisagno non è sicuro: 29 famiglie saranno evacuate dal condominio sottostante. “Autostrade pagherà… - ciolonap : RT @fattoquotidiano: Genova, il viadotto Bisagno non è sicuro: 29 famiglie saranno evacuate dal condominio sottostante. “Autostrade pagherà… -