Genoa | ufficiale l’arrivo di Miha Zajc in prestito dal Fenerbahce

(Di domenica 13 settembre 2020)è un nuovo calciatore del. Lo comunica ufficialmente il, club turco proprietario del cartellino. “Il nostro calciatore,, è stato prestato per un anno alcon l’opzione di acquisto. Auguriamo ogni successo al nostro calciatore nel suo nuovo club“, si legge nella nota della società turca.torna dunque in Italia dopo aver giocato due stagioni con la maglia dell’Empoli (2017/2019), prima di essere ceduto appunto al

Queste le parole del Fenerbahce: "Il nostro calciatore, Miha Zajc, è stato ceduto in prestito per 1 anno al Genoa con l'opzione di acquisto. Auguriamo successo al nostro calciatore nel suo nuovo club" ...Il Fenerbahce ha annunciato di aver ceduto in prestito al Genoa il trequartista Miha Zajc attraverso i propri canali ufficiali Miha Zajc è ufficialmente un nuovo calciatore del Genoa. Il trequartista ...