Gazzetta: Milik accetterà la Roma solo per 4,5 milioni a stagione. Si fa avanti il Tottenham (Di domenica 13 settembre 2020) La Roma e il Napoli sono vicine all’accordo per Milik, scrive la Gazzetta. Il Napoli ha abbassato le sue pretese per il polacco a 25 milioni e a 20 lo lascerebbe andar via, ma resta il problema dell’ingaggio desiderato dall’attaccante. “Milik, ovviamente, non ha alcuna intenzione di lasciarci dei soldi. L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso gli ha detto di trovarsi un’altra squadra, perché non rientra nei suoi piani tecnici e l’attaccante ha spiegato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lui avrebbe voluto soltanto la Juventus ma, adesso, che i bianconeri lo hanno liberato dall’accordo precedente, sarebbe disposto a trasferirsi alla Roma soltanto se l’offerta di 4,5 milioni a stagione ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020) Lae il Napoli sono vicine all’accordo per, scrive la. Il Napoli ha abbassato le sue pretese per il polacco a 25e a 20 lo lascerebbe andar via, ma resta il problema dell’ingaggio desiderato dall’attaccante. “, ovviamente, non ha alcuna intenzione di lasciarci dei soldi. L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso gli ha detto di trovarsi un’altra squadra, perché non rientra nei suoi piani tecnici e l’attaccante ha spiegato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lui avrebbe voluto soltanto la Juventus ma, adesso, che i bianconeri lo hanno liberato dall’accordo precedente, sarebbe disposto a trasferirsi allasoltanto se l’offerta di 4,5...

tvdellosport : Tra poco a #CalciomercatoWeekendLive: ?? #Milik accetta la #Roma e sblocca il valzer degli attaccanti ?? Le ultime d… - Gazzetta_it : #calciomercato #Pedullà #Milik, sedotto e abbandonato dalla #Juve. Ma se la quotazione scende... - napolista : Gazzetta: Milik accetterà la Roma solo per 4,5 milioni a stagione. Si fa avanti il Tottenham Il club inglese sareb… - napolista : Gazzetta: Milik, la Roma offre al Napoli 15 milioni più bonus o prestito con riscatto Il club giallorosso non molla… - napolista : Gazzetta: il Napoli abbassa le pretese per Milik a 25 milioni più bonus Il club partenopeo non vuole rischiare di r… -