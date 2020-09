Gara MotoGP GP San Marino 2020, incredibile doppietta tricolore (Di domenica 13 settembre 2020) Ci siamo, sta per partire la Gara della MotoGP di San Marino. Oggi assisteremo al primo dei due appuntamenti che si terranno sul Misano World Circuit. Le Yamaha, più agguerrite che mai, sembrano le favorite in questo circuito caratterizzato dalla presenza di numerose curve. 28 giri, 16 curve e tanta, tanta emozione; questo è il GP di San Marino e della Riviera di Rimini! READY for a big day 🏁🇸🇲🇮🇹🏁 10:05 Enel MotoE™ Race 🏁 11:00 Moto3™ Race 🏁 12:20 Moto2™ Race 🏁 14:00 MotoGP™ RaceGepostet von Misano World Circuit am Sonntag, 13. September 2020 Gara MotoGP GP San Marino – La Gara Griglia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Ci siamo, sta per partire ladelladi San. Oggi assisteremo al primo dei due appuntamenti che si terranno sul Misano World Circuit. Le Yamaha, più agguerrite che mai, sembrano le favorite in questo circuito caratterizzato dalla presenza di numerose curve. 28 giri, 16 curve e tanta, tanta emozione; questo è il GP di Sane della Riviera di Rimini! READY for a big day 🏁🇸🇲🇮🇹🏁 10:05 Enel MotoE™ Race 🏁 11:00 Moto3™ Race 🏁 12:20 Moto2™ Race 🏁 14:00™ RaceGepostet von Misano World Circuit am Sonntag, 13. SeptemberGP San– LaGriglia di ...

