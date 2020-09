Gara MotoE GP San Marino 2020, prima vittoria di Ferrari (Di domenica 13 settembre 2020) Matteo Ferrari vince la Gara della MotoE del GP di San Marino 2020 sul tracciato di Misano davanti a Simeon ed Aegerter. Gara MotoE GP San Marino 2020 – Casadei resiste e Ferrari rimonta Alla partenza Casadei mantiene la prima posizione, così come Simeon, mentre dietro Ferrari sorpassa Tulovic e sale in terza posizione. Al secondo giro Casadei mantiene mezzo secondo di vantaggio su Simeon, mentre Ferrari si deve difendere da Torres, il quale ha realizzato il giro veloce. Dietro grandi rimonte per De Angelis e Granado, che si trovano al momento rispettivamente in nona ed undicesima posizione. Buona partenza per Simeon che riesce a mantenere la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Matteovince ladelladel GP di Sansul tracciato di Misano davanti a Simeon ed Aegerter.GP San– Casadei resiste erimonta Alla partenza Casadei mantiene laposizione, così come Simeon, mentre dietrosorpassa Tulovic e sale in terza posizione. Al secondo giro Casadei mantiene mezzo secondo di vantaggio su Simeon, mentresi deve difendere da Torres, il quale ha realizzato il giro veloce. Dietro grandi rimonte per De Angelis e Granado, che si trovano al momento rispettivamente in nona ed undicesima posizione. Buona partenza per Simeon che riesce a mantenere la ...

AggioValentino : @MarcoColletta Se serve in futuro basta fare un fischio, anche oggi gara super divertente in MotoE. Ferrari dominat… - AntoDamiano1996 : Ma come mai su TV8 Meda e Sanchini stanno commentando una gara di lavatrici? #motoE - MarcoColletta : Problema abbastanza grande. Oggi voglio seguire la gara di MotoE, le due del WTCR, la F1, la F2, la F3, la MotoGP,… - gponedotcom : Ferrari firma la pole a Misano, ma Casadei partirà davanti a tutti: Complice la penalizzazione del campione in cari… - biagio4658 : La MotoE non mi piace moltissimo devo essere sincero però il format delle qualifiche stile superpole è una figata c… -