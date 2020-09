Gara F1 GP Toscana Ferrari 1000 Mugello oggi in tv: orario e diretta streaming (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo una qualifica mozzafiato al Mugello è tutto pronto per la Gara domenicale. Alle ore 15:10 prenderà il via il Gran Premio della Toscana, l’atto conclusivo del weekend celebrativo dei 1000 GP della Ferrari nella storia della Formula 1. La Rossa, però, è in difficoltà e Charles Leclerc dalla quinta posizione proverà a costruire una Gara solida a caccia di punti pesanti mentre Sebastian Vettel scatterà dalla tredicesima casella della griglia. Il GP della Toscana verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. La Gara inoltre sarà ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo una qualifica mozzafiato alè tutto pronto per ladomenicale. Alle ore 15:10 prenderà il via il Gran Premio della, l’atto conclusivo del weekend celebrativo deiGP dellanella storia della Formula 1. La Rossa, però, è in difficoltà e Charles Leclerc dalla quinta posizione proverà a costruire unasolida a caccia di punti pesanti mentre Sebastian Vettel scatterà dalla tredicesima casella della griglia. Il GP dellaverrà trasmesso insui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili inattraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Lainoltre sarà ...

