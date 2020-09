Francia | nuova ondata Covid | ma quarantena ridotta

(Di domenica 13 settembre 2020) Aumenta il numero dei tamponi, 10 mila casi in 24 ore, isolamento sceso a 7 giorni. E tornano a manifestare i gilet gialli, senza mascherine

Aumenta il numero dei tamponi, 10 mila casi in 24 ore, isolamento sceso a 7 giorni. E tornano a manifestare i gilet gialli, senza mascherine ...Arresti, auto in fiamme e lacrimogeni. A quasi due anni dalla nascita del movimento, nell'autunno del 2018, i gilet gialli sono tornati a «sfilare» in una Francia alle prese con il preoccupante rimbal ...