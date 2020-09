Fondi Lega: per i pm ci sono ben altri settori da scandagliare (Di domenica 13 settembre 2020) La compravendita gonfiata del capannone di Cornano sarebbe quasi marginale rispetto ai rapporti con i piani alti della politica dei commercialisti arrestati Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 settembre 2020) La compravendita gonfiata del capannone di Cornano sarebbe quasi marginale rispetto ai rapporti con i piani alti della politica dei commercialisti arrestati

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega Fondi Lega, quell'indagine che può avvicinare la soluzione del giallo sui 49 milioni Il Messaggero Il referendum sarà deciso dal contesto

