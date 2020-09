Fondi Lega, l’ex direttore di banca ai pm: “Operazioni senza ragioni economiche mai viste prima in 30 anni di lavoro” (Di domenica 13 settembre 2020) “Sono operazioni prive di valide ragioni economiche che, aldilà degli importi, non mi è capitato di vedere in tutta la mia carriera. E ho lavorato in banca quasi trent’anni”. Così Marco Ghilardi, ex direttore della filiale Ubi di Seriate (Bergamo) testimoniando davanti ai pm di Milano, ha descritto alcune “movimentazioni” sui conti della Taaac, una delle tante società riconducibili ad Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, due dei commercialisti vicini alla Lega arrestati per il caso Lombardia Film Commission. Il teste nel verbale del 22 luglio ha parlato anche dei “giri di soldi tramite ‘Più voci'”, l’associazione di cui era Legale rappresentante il tesoriere della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) “Sono operazioni prive di valideche, aldilà degli importi, non mi è capitato di vedere in tutta la mia carriera. E ho lavorato inquasi trent’”. Così Marco Ghilardi, exdella filiale Ubi di Seriate (Bergamo) testimoniando davanti ai pm di Milano, ha descritto alcune “movimentazioni” sui conti della Taaac, una delle tante società riconducibili ad Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, due dei commercialisti vicini allaarrestati per il caso Lombardia Film Commission. Il teste nel verbale del 22 luglio ha parlato anche dei “giri di soldi tramite ‘Più voci'”, l’associazione di cui erale rappresentante il tesoriere della ...

HuffPostItalia : Inchiesta Fondi Lega, spunta la fiduciaria panamense in Svizzera - fattoquotidiano : Fondi Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Rogatoria dei pm per seguire il flusso dei soldi - Agenzia_Ansa : Inchiesta sui fondi della #Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Sulla società sarebbero finiti parte dei… - FrankTaricone : RT @LaNotiziaTweet: Fondi #Lega, spunta una fiduciaria panamense con base in Svizzera. #Salvini a maggio incontrò a cena uno dei commercial… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Fondi #Lega, l'avvocato Pennisi: 'Sostegni? Solo un prestanome' -