Fognini: «Quando ho sbagliato, ho pagato. Non sono come Agassi, sarò sempre grato al tennis» (Di domenica 13 settembre 2020) Il Corriere della Sera intervista Fabio Fognini. Il tennista, famoso per le sue sfuriate in campo e visto come un giocatore spesso irascibile, si racconta a tutto tondo. «Non sono diverso dagli altri, né migliore né peggiore. In ognuno ci sono due facce, nel bene e nel male. Certo io ho gli occhi più puntati addosso, per il mestiere che faccio, ma Quando appenderò la racchetta al chiodo potrò dire di essere stato Fabio Fognini sotto tutti i punti di vista. Gli errori fanno parte della crescita: non me ne vanto, non ne vado fiero. E Quando ho sbagliato ne ho sempre pagate le conseguenze. Mai avuto sconti in vita mia». Rivendica di essere sempre stato se ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020) Il Corriere della Sera intervista Fabio. Ilta, famoso per le sue sfuriate in campo e vistoun giocatore spesso irascibile, si racconta a tutto tondo. «Nondiverso dagli altri, né migliore né peggiore. In ognuno cidue facce, nel bene e nel male. Certo io ho gli occhi più puntati addosso, per il mestiere che faccio, maappenderò la racchetta al chiodo potrò dire di essere stato Fabiosotto tutti i punti di vista. Gli errori fanno parte della crescita: non me ne vanto, non ne vado fiero. Ehone hopagate le conseguenze. Mai avuto sconti in vita mia». Rivendica di esserestato se ...

