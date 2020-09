Fiorello rincara: «Fare Sanremo senza pubblico non avrebbe senso» (Di domenica 13 settembre 2020) Fiorello “Fare Sanremo senza pubblico non avrebbe senso“. Fiorello rincara dopo le parole di Amadeus, che aveva ‘costretto’ il direttore di Rai 1 Stefano Coletta a Fare chiarezza: il Festival ci sarà. Lo showman siciliano, che concederà il bis all’Ariston dopo l’esperienza di quest’anno, avanza però perplessità sulla realizzazione di una kermesse ai tempi del Covid-19: “Il format Sanremo è assembramento, è 1500 giornalisti in sala stampa, il format Sanremo è 1000 persone davanti all’Ariston, è avere la gente che aspetta i cantanti sotto gli hotel per poterli toccare e ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 settembre 2020)non“.dopo le parole di Amadeus, che aveva ‘costretto’ il direttore di Rai 1 Stefano Coletta achiarezza: il Festival ci sarà. Lo showman siciliano, che concederà il bis all’Ariston dopo l’esperienza di quest’anno, avanza però perplessità sulla realizzazione di una kermesse ai tempi del Covid-19: “Il formatè assembramento, è 1500 giornalisti in sala stampa, il formatè 1000 persone davanti all’Ariston, è avere la gente che aspetta i cantanti sotto gli hotel per poterli toccare e ...

