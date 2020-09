Ferrari, Mekies: "Siamo riusciti a invertire la tendenza" (Di domenica 13 settembre 2020) SCARPERIA - "Dopo due weekend molto duri come quelli di Spa e Monza volevamo invertire la tendenza e credo che ci Siamo riusciti. Charles ha ottenuto un quinto posto, ritornando almeno il sabato ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) SCARPERIA - "Dopo due weekend molto duri come quelli di Spa e Monza volevamolae credo che ci. Charles ha ottenuto un quinto posto, ritornando almeno il sabato ...

SkySportF1 : Formula 1, Mekies: 'Per Ferrari e Leclerc risultato importante dopo Spa e Monza'. VIDEO #SkyMotori #TuscanGP #F1… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Mugello, qualifiche - Ferrari, Mekies: 'Il quinto posto di Leclerc è il massimo a cui possiamo puntare' #F1inGen… - F1inGenerale_ : F1 | GP Mugello, qualifiche - Ferrari, Mekies: 'Il quinto posto di Leclerc è il massimo a cui possiamo puntare'… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Formula 1, Mekies: 'Per Ferrari e Leclerc risultato importante dopo Spa e Monza'. VIDEO #SkyMotori #TuscanGP #F1 #Formula1… - FormulaPassion : #F1: seguite con noi in diretta streaming la festa della #Ferrari a Firenza #1000GP -