Federico Chiesa al Milan, la bomba di calciomercato: "Possiamo parlarne", la trattativa decolla (Di domenica 13 settembre 2020) Il Milan si riavvicina a Federico Chiesa per volontà della Fiorentina. La bomba di calciomercato è della Gazzetta dello Sport, che scrive di una trattativa riaperta dopo giornate di gelo tra i rossoneri e i viola. "Vendete Milenkovic?". "No, non lo cediamo. Magari Possiamo parlare di Chiesa...", è il dialogo "carpito" dalla Rosea. Chiesa è in scadenza nel 2022 e la Fiorentina, pur considerando il suo miglior giotore, prende in considerazione l'ipotesi di venderlo per non perderlo a zero tra qualche mese, vista la volontà del ragazzo di non rinnovare. Il Milan e mister Pioli, lo considerano perfetto largo a destra nel 4-2-3-1 (o 4-3-3, nel caso) con ...

