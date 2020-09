Fanno le porcate Hanno ciucciato una montagna di soldi della Lega

(Di domenica 13 settembre 2020) Migliaia e migliaia di euro che la cricca dei tre commercialisti dirottava dallae dalle società pubbliche gestite dal partito di Salvini verso le loro tasche. E’ questo il quadro che emerge dalle intercettazioni di Michele Scillieri, uno dei tre arrestati nell’inchiesta portata avanti dalla procura di Milano.Come riportato dalla Stampa, Scillieri è un fiume in piena: «Ho imparato che gente sono, perché loro sono fatti così! Lorounadi, una! Non ti dico 49 milioni, ma non ci siamo lontani sai... Te lo dico! Perché una parte limandati… Casualmentecostituito le leghe regionali, una ...

L'HuffPost

«Con tutti i soldi che si sono fottuti in questi anni, non hanno certo problemi a cacciar fuori 30 mila euro in un colpo. E dai… Tu non hai idea… milionate e milionate». E ancora: «Un milione e mezzo ...Il motivo del disappunto è scaturito dal fatto che sono state divise in due ... non nasconde la propria contrarietà: «Questa è una porcata, una autentica porcata». Abbiamo chiesto a Biondi ...