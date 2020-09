Fabio Cannavaro: il 13 settembre 1973 nasce il capitano campione del mondo 2006 (Di domenica 13 settembre 2020) È stato lui ad alzare per primo al cielo di Berlino e con la fascia di capitano al braccio la coppa del mondo nel 2006, e sempre nello stesso anno è stato lui ad aggiudicarsi il Pallone d’Oro, entrando a tutti gli effetti nella storia del calcio italiano. Fabio Cannavaro, nato a Napoli il 13 settembre 1973, è un’istituzione e l’esempio della grande scuole dei difensori dell’Italia che, probabilmente, dopo la generazione sua e di Alessandro Nesta ha conosciuto un periodo di lieve appannamento. Secondo di tre figli, fin da subito si innamora del pallone e dopo aver giocato nei campetti di Fuorigrotta, quando ha otto anni va all’Italsider di Bagnoli. Ha appena 11 anni quando approda al Napoli e nel 1987 mette in bacheca ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 settembre 2020) È stato lui ad alzare per primo al cielo di Berlino e con la fascia dial braccio la coppa delnel, e sempre nello stesso anno è stato lui ad aggiudicarsi il Pallone d’Oro, entrando a tutti gli effetti nella storia del calcio italiano., nato a Napoli il 13, è un’istituzione e l’esempio della grande scuole dei difensori dell’Italia che, probabilmente, dopo la generazione sua e di Alessandro Nesta ha conosciuto un periodo di lieve appannamento. Secondo di tre figli, fin da subito si innamora del pallone e dopo aver giocato nei campetti di Fuorigrotta, quando ha otto anni va all’Italsider di Bagnoli. Ha appena 11 anni quando approda al Napoli e nel 1987 mette in bacheca ...

