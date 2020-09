Fa retromarcia e non vede la nipotina: bimba di un anno muore schiacciata nel cortile di casa (Di domenica 13 settembre 2020) PADOVA - Tragedia stamani - domenica 13 settembre - nel Padovano a Ponso: i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti presso l'abitazione di una famiglia di stranieri in via S. Lucia... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 settembre 2020) PADOVA - Tragedia stamani - domenica 13 settembre - nel Padovano a Ponso: i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti presso l'abitazione di una famiglia di stranieri in via S. Lucia...

Una tragedia ha funestato la mattinata di domenica 13 settembre nella Bassa Padovana: una bambina di un anno e mezzo è morta a Ponso dopo essere stata investita in auto dal nonno, che facendo ...

PADOVA - Tragedia stamani - domenica 13 settembre - nel Padovano a Ponso: i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti presso l'abitazione di una famiglia di stranieri in via S. Lucia dove - a segui ...

