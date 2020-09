F1 GP Toscana Ferrari 1000 Mugello 2020: spaventoso incidente, coinvolti tre piloti (VIDEO) (Di domenica 13 settembre 2020) Clamoroso quanto accaduto nel Gp della Toscana. Sul circuito del Mugello, c’è stato un incidente al primo giro che ha coinvolto numerosi piloti causando il ritiro di Verstappen e Gasly ma dopo sei giri con la Safety Car, c’è stato un altro botto spaventoso in pista. Sainz, Giovinazzi e Latifi i piloti coinvolti. In alto il VIDEO dell’incidente. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Clamoroso quanto accaduto nel Gp della. Sul circuito del, c’è stato unal primo giro che ha coinvolto numerosicausando il ritiro di Verstappen e Gasly ma dopo sei giri con la Safety Car, c’è stato un altro bottoin pista. Sainz, Giovinazzi e Latifi i. In alto ildell’

