F1 GP Toscana Ferrari 1000 Mugello 2020 | Sainz | “Da oggi c’è qualcosa da imparare | situazione pericolosa”

(Di domenica 13 settembre 2020) “Dac’è sicuramenteda. A oltre 250 km/h mi sono ritrovato due macchine bloccate davanti, non lo auguro a nessuno. E quello che è successo mi ha ricordato brutte immagini del passato“. È questo il racconto di Carlos, pilota della McLaren coinvolto nel maxi-incidente alla ripartenza dopo il regime di Safety Car al Gran Premio della. “Sono contento che siamo tutti ok ma è stata unamolto pericolosa” ha aggiunto lo spagnolo, prossimosta, ai microfoni di Sky Sport F1.

SkySportF1 : RIPARTENZA CON INCIDENTE Bandiera rossa I dettagli: - SkySportF1 : ? VERSTAPPEN OUT Subito un colpo di scena al primo giro I dettagli: - SkySportF1 : Formula 1, GP Toscana: Ferrari 1000 GP, storie, miti e rivalità #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - sportface2016 : F1 #TuscanGP, #Sainz: “Da oggi c’è qualcosa da imparare, situazione pericolosa” - sportli26181512 : Formula 1, GP Toscana: gli incidenti al Mugello. FOTO: Partenza con il botto, nel vero senso della parola, per il G… -

Per la seconda volta in due Gran Premi una bandiera rossa cala sulla Formula 1. Dopo Monza anche al Mugello la Race Direction è stata costretta fermare la gara in seguito ad un doppio incidente in par ...Nelle qualifiche di sabato, pole position a Lewis Hamilton della Mercedes che scatterà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila si piazzano le Red Bull di Max Verstappen ed Alex ...