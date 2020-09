F1 GP Mugello, Hamilton: “Pazzesco ottenere novanta vittorie” (Di domenica 13 settembre 2020) “È pazzesco ottenere la novantesima vittoria, è tutto annebbiato nella mia testa. Oggi abbiamo vissuto tre gare diverse nello stesso giorno e le ripartenze sono state tanto incredibili quanto difficili”. Lo ha dichiarato Lewis Hamilton dopo la vittoria del Gran Premio della Toscana. “Ho fatto fatica a tenere Bottas alle mie spalle – ha aggiunto il britannico della Mercedes -. In alcuni momenti della gara ha cercato di rosicarmi dei decimi, anche nei rettilinei molto lunghi che ci sono qui al Mugello. Ma comunque adoro questa pista”. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) “È pazzescola novantesima vittoria, è tutto annebbiato nella mia testa. Oggi abbiamo vissuto tre gare diverse nello stesso giorno e le ripartenze sono state tanto incredibili quanto difficili”. Lo ha dichiarato Lewisdopo la vittoria del Gran Premio della Toscana. “Ho fatto fatica a tenere Bottas alle mie spalle – ha aggiunto il britannico della Mercedes -. In alcuni momenti della gara ha cercato di rosicarmi dei decimi, anche nei rettilinei molto lunghi che ci sono qui al. Ma comunque adoro questa pista”.

F1 : QUALI REPORT: @LewisHamilton soars to Mugello pole #TuscanGP ???? #F1 - SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE AL MUGELLO ?? Gara piena di incidenti e colpi di scena La classifica: - Eurosport_IT : Hamilton da paura: fa 90 successi in @F1 ?? Ferrari lontane al Mugello: Leclerc 8°, Vettel 10° ?? Primo podio in car… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Ferrari, altro flop al #Mugello. #Hamilton trionfa ancora ed è a una vittoria da #Schumi ?? - Luca_Zunino : #Mugello, trionfa #Hamilton dopo 3 partenze. #Ferrari, 1000° GP triste: #Leclerc 8°. #MugelloGP #GPToscana #F1 -