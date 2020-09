F1 Gp Mugello, caos incidenti: bandiera rossa, gara sospesa (Di domenica 13 settembre 2020) Succede l’imponderabile al Gran Premio del Mugello, nona tappa del Mondiale di Formula 1 2020. Dopo i contatti in partenza, avviene un altro maxi-incidente tra Latifi, Magnussen, Sainz, Grosjean e Giovinazzi con i cinque che si prendono in pieno rettilineo causando un incidente pazzesco. Responsabilità anche per Valtteri Bottas che non sembra aver gestito al meglio la ripartenza della safety-car. I commissari di gara hanno esposto la bandiera rossa, la gara è al momento sospesa al giro nove. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Succede l’imponderabile al Gran Premio del, nona tappa del Mondiale di Formula 1 2020. Dopo i contatti in partenza, avviene un altro maxi-incidente tra Latifi, Magnussen, Sainz, Grosjean e Giovinazzi con i cinque che si prendono in pieno rettilineo causando un incidente pazzesco. Responsabilità anche per Valtteri Bottas che non sembra aver gestito al meglio la ripartenza della safety-car. I commissari dihanno esposto la, laè al momentoal giro nove.

