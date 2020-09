F 1 | GP Toscana - Hamilton domina al Mugello

Leggi su quattroruote

(Di domenica 13 settembre 2020) Doppietta della Mercedes al Gran Premio della, nona prova del Mondiale di Formula 1 2020. Lewisha conquistato la novantesima vittoria in carriera, portandosi a due sole lunghezze dal record di successi di tutti i tempi che appartiene a Michael Schumacher. Linglese della Mercedes ha dimostrato una grande forza ale ha battuto il suo compagno Bottas che, ancora una volta, è davvero lontano dal poter impensierire Lewis per la vittoria finale. Sale sul podio, per la prima volta in carriera, Alexander Albon con la Red Bull.Gara caotica. Quella delè stata una vera e propria gara a eliminazione, caratterizzata da ben tre partenze da fermo, a causa delle due interruzioni con bandiera rossa. Al via della gara, infatti, un groviglio alla seconda curva ha tolto dai giochi ...