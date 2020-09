Esclusiva: Reggina, domani è il giorno di Faty e Cionek. Nel mirino sempre Jallow (Di domenica 13 settembre 2020) La Reggina vuole chiudere altre quattro o cinque operazioni importanti. Dopo aver definito l’arrivo del centrocampista Michael Folorunsho dal Napoli e nell’ultima stagione a Bari, domani sarà il giorno di Ricardo Faty, ex Roma, e di Thiago Cionek, difensore centrale svincolato. Per l’attacco forte interesse per Lamin Jallow (che piace anche al Vicenza), già domani possibili aggiornamenti. In uscita De Francesco (richiesto dall’Avellino) e Doumbia (Carrarese in vantaggio su Padova e Avellino), mentre Blondett continua a rifiutare proposte importanti. Per la fascia sinistra Di Chiara, in uscita da Perugia, resta un obiettivo da seguire. Foto: sito Reggina L'articolo Esclusiva: ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) Lavuole chiudere altre quattro o cinque operazioni importanti. Dopo aver definito l’arrivo del centrocampista Michael Folorunsho dal Napoli e nell’ultima stagione a Bari,sarà ildi Ricardo, ex Roma, e di Thiago, difensore centrale svincolato. Per l’attacco forte interesse per Lamin(che piace anche al Vicenza), giàpossibili aggiornamenti. In uscita De Francesco (richiesto dall’Avellino) e Doumbia (Carrarese in vantaggio su Padova e Avellino), mentre Blondett continua a rifiutare proposte importanti. Per la fascia sinistra Di Chiara, in uscita da Perugia, resta un obiettivo da seguire. Foto: sitoL'articolo: ...

bncalcio : Benevento-Reggina in diretta esclusiva su OttoChannel 696 - bncalcio : Benevento-Reggina in diretta esclusiva su OttoChannel 696 - ottopagine : Benevento - Reggina, domani alle 19.00 la gara amichevole in diretta esclusiva sul canale 696 DTT. Se sei fuori reg… - TuttoSalerno : ESCLUSIVA TS - Taibi: 'Belec? Meglio Micai! La Reggina vuole essere protagonista' - Noovyis : (Esclusiva: la Reggina torna forte su Jallow. E non molla Di Chiara) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Reggina Esclusiva: Reggina, domani è il giorno di Faty e Cionek. Nel mirino sempre Jallow alfredopedulla.com SALERNITANA - Ag. Jallow: "Reggina? Tutto vero. Con Taibi..."

Attaccante sì, attaccante no, attaccante forse. Nonostante di recente Taibi abbia affermato come non sia il reparto avanzato la priorità, bensì le uscite e la definizione di alcune entrate (Folorunsho ...

Dove vedere Benevento Reggina streaming e diretta tv Amichevole Serie A

Sabato 12 settembre, alle ore 19:00, andrà di scena il match amichevole tra Benevento Reggina. A seguito della promozione in Serie A, ottenuta nella passata stagione a suon di record, si tratta della ...

Attaccante sì, attaccante no, attaccante forse. Nonostante di recente Taibi abbia affermato come non sia il reparto avanzato la priorità, bensì le uscite e la definizione di alcune entrate (Folorunsho ...Sabato 12 settembre, alle ore 19:00, andrà di scena il match amichevole tra Benevento Reggina. A seguito della promozione in Serie A, ottenuta nella passata stagione a suon di record, si tratta della ...