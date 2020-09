Elisabetta Gregoraci pronta al GF Vip | che sensualità – Foto

Leggi su bloglive

(Di domenica 13 settembre 2020)si mostra in piena forma su Instagram: la show girl èal Grande Fratello Vip armata di sensualità e carica eroticain super forma. La bella show girl calabrese, reduce dal successo con Battiti Live di Radio Norba, èad una nuova avventura professionale. Entrerà infatti nella casa del Grande Fratello Vip ed ha così voluto salutare i suoi fan su Instagram, prima del “silenzio totale”, come impone la trasmissione. Unain cui si mostra davvero al top, con un costume intero a fantasia floreale che le lascia scoperti i fianchi. La donna non è al mare, ma appoggiata ad una ringhiera a colonne di marmo ed è divertita; risata fragorosa, con il capo chino ed ...