Eliana Michelazzo | Federico Fashion Style | Antonella Mosetti | Aida Yespica Che il Carnevale di vip positivi abbia inizio

(Di domenica 13 settembre 2020) Ricchi, famosi, potenti, reali. Il Covid non guarda in faccia – e nel portafoglio – a nessuno. Qual è stata la reazione del fantastico – si fa per dire – mondo dei vip? Chi si è adeguato alle direttive del governo, chi ha preso tutte le precauzioni per combattere il virus. E poi quelli che “Coviddì non ce nè”. Sì, direi che il mantra dellèstate dei famosi sia stato proprio questo. O almeno di una buona parte di loro, dei festaioli di Porto Cervo, delle starlette della Costa Smeralda e di quegli “intenditori di virologia” che, se fino a ieri parlavano di Grande Fratello nel salotto della D’Urso, oggi hanno rispolverato la loro inesistente laurea in medicina per dispensare consigli e informazioni sulla pandemia. Geni, eroi moderni, illuminati: sono quelle anime elette in grado di Comprendere ...