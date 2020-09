Elezioni, Richeldi: “Protocolli ad hoc per ridurre rischi” (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) – Come saranno le prime Elezioni ‘in mascherina’? “Gli ingressi saranno contingentati e le procedure sono state ben definite. I protocolli specifici sono stati studiati per tempo, e ritengo dunque che i possibili rischi legati a Covid siano stati ridotti al minimo”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Luca Richeldi, direttore dell’Uoc di Pneumologia del Policlinico Gemelli Irccs di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus. Se in alcune regioni si fatica a trovare scrutatori, “in questo caso bisogna dire che un minimo di rischio c’è, anche se le misure previste sono molto tutelanti. Occorre sottolineare che giocano un ruolo anche i comportamenti e i rischi individuali: cioè se si è attenti al rispetto ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) – Come saranno le prime‘in mascherina’? “Gli ingressi saranno contingentati e le procedure sono state ben definite. I protocolli specifici sono stati studiati per tempo, e ritengo dunque che i possibili rischi legati a Covid siano stati ridotti al minimo”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Luca, direttore dell’Uoc di Pneumologia del Policlinico Gemelli Irccs di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus. Se in alcune regioni si fatica a trovare scrutatori, “in questo caso bisogna dire che un minimo di rischio c’è, anche se le misure previste sono molto tutelanti. Occorre sottolineare che giocano un ruolo anche i comportamenti e i rischi individuali: cioè se si è attenti al rispetto ...

holyghostpro : Elezioni, Richeldi: “Protocolli ad hoc per ridurre rischi” - My_Salute : Elezioni, Richeldi: “Protocolli ad hoc per ridurre rischi” - Adnkronos : #ElezioniRegionali, Richeldi: 'Protocolli ad hoc per ridurre rischi' -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Richeldi Elezioni, Richeldi: "Protocolli ad hoc per ridurre rischi" Fortune Italia Elezioni, Richeldi: “Protocolli ad hoc per ridurre rischi”

Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) – Come saranno le prime elezioni ‘in mascherina’? “Gli ingressi saranno contingentati e le procedure sono state ben definite. I protocolli specifici sono stati studiat ...

Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) – Come saranno le prime elezioni ‘in mascherina’? “Gli ingressi saranno contingentati e le procedure sono state ben definite. I protocolli specifici sono stati studiat ...