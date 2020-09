Ecco l’Autunno Meteo Aeronautica sino all’11 Ottobre 2020

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 13 settembre 2020) Il bollettinocon validità 30 giorni diffuso dell’Militare appare costellato di anomalie climatiche importanti, con la prima settimana di previsione che dovrebbe essere caratterizzata da temperature superiori alla media, e da precipitazioni sotto la norma. Nel bollettino appare prevalere la tendenza a temperature più elevate rispetto alla media. Credit fotoiStock Nella seconda settimana di previsione osserviamo una decisa ripresa delle piogge nelle regioni centrali e settentrionali, in un contesto di temperature superiori alla media di riferimento. Temperatura superiore alla media di riferimento, viene proposta anche al Sud Italia e la Sicilia, ma in un contesto di precipitazioni in linea con la norma. La terza settimana di previsione potrebbe essere prossima la media nelle regioni del Nord ...