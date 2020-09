Eboli | Tommasetti Lega | “Sul depuratore De Luca continua a illudere i cittadini”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Illusionismo di Desuldi”. Aurelio, capolista dellaalle regionali in Campania nella circoscrizione Salerno, interviene sui lavori all’impianto in località Coda di Volpe. “Il governatore smetta di prendere in giro i cittadini promettendo milioni su milioni. La comunità è stata in questi anni letteralmente abbandonata per quanto riguarda il ciclo e la pulizia delle acque. Il progetto delnon è mai decollato e la mancanza di una trattamento adeguato dei reflui ha finito per ripercuotersi sulla qualità del mare die Battipaglia. Altro che regione più avanzata d’Italia ...