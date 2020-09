E’ morto il milionario che aveva nascosto un tesoro nelle Montagne Rocciose | l’incredibile storia

Leggi su newnotizie

(Di domenica 13 settembre 2020) E’ unada film, quella legata ad unrecentementeed un presuntoin un posto difficilmente accessibile. E’ ladelda Forrest Fenn, 90 anni,lunedì dopo una caduta nella sua casa di Sante Fe, nel New Mexico. Alcuni anni or sono l’eccentrico– ex … L'articolo E’ilcheun: l’incredibileNewNotizie.it.