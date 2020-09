(Di domenica 13 settembre 2020) Un membro dell'di Edinha ribadito ai microfoni diPress di essere in standby e in attesa della trattativa-Milik: "Dobbiamo aspettare e vederesuccederà tra".

Solano_56 : “Devi seguire quello che succede tra Napoli e Roma”, lo dice l'entourage di #Dzeko a @ASRomaPress. Un effetto dom… - AzzurroRoma : RT @Solano_56: “Devi seguire quello che succede tra Napoli e Roma”, lo dice l'entourage di #Dzeko a @ASRomaPress. Un effetto domino. E in… - tuttonapoli : Dzeko, l'entourage: 'Juventus? Vediamo cosa accade tra Napoli e Roma per Milik...' - frabia17 : @Marco562017 Si rincorrono notizie.Ha parlato uno dell entourage di Dzeko e ha detto di vedere che succede tra Roma… - aquilinofilm : RT @Solano_56: “Devi seguire quello che succede tra Napoli e Roma”, lo dice l'entourage di #Dzeko a @ASRomaPress. Un effetto domino. E in… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko entourage

Tutto è relativo: e se l’ha spiegato Einstein, che nella sua vita ha avuto tanto fosforo e assai poco calcio, dev’essere assolutamente vero. Un anno, a modo suo, sa di un battito di ciglia ma anche d’ ...La Juve è una, poi in realtà a volte sembrano tante. Sul mercato per esempio, in queste settimane sicuramente. C'è soprattutto Pavel Nedved a dirigere l'operazi ...