Dzeko Juventus, la rivelazione: il trasferimento dipende da un fattore (Di domenica 13 settembre 2020) Edin Dzeko e la Juventus non hanno ancora avuto il pass definitivo per potersi abbracciare. La volontà di entrambi non basta perché i giallorossi devono ancora risolvere delle questioni legate al mercato. Un membro dell'entourage del bosniaco, tramite i microfoni di RomaPress, ha rivelato che l'affare dipende dal destino di Arkadiusz Milik. Quest'ultimo neanche convocato per l'amichevole, poi annullata, di stasera. Juventus: Milik la chiave per Dzeko Il centravanti polacco dovrebbe passare alla Roma nell'operazione che porterebbe Cengiz Under in Campania. Se però non si troverà l'accordo, non verrà dato il via libera a Dzeko.

