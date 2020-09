Donna di colore si candida con la Lega, i buonisti la riempiono di insulti: «Negra da cortile» (Di domenica 13 settembre 2020) Mariam Cristine Scandroglio è candidata con la Lega alle elezioni Regionali in Campania. Di origine ivoriana, vive in Italia fin da quando era piccola. 37 anni, mamma e consulente aziendale ha deciso di candidarsi con Salvini e il web l’ha ricoperta di vergognosi insulti. “Negra da cortile”, “Vergognati”, “Ridicola buffona”, “Ti sei bevuta il cervello”. Sono solo alcuni degli insulti scritti sui social. Ma lei non si lascia intimidire. Al Giornale che l’ha intervistata ha spiegato perché ha scelto di candidarsi con la Lega. «Sono entrata in contatto con i rappresentanti territoriali della Lega. Mi hanno presentato il loro programma ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 settembre 2020) Mariam Cristine Scandroglio èta con laalle elezioni Regionali in Campania. Di origine ivoriana, vive in Italia fin da quando era piccola. 37 anni, mamma e consulente aziendale ha deciso dirsi con Salvini e il web l’ha ricoperta di vergognosi. “da”, “Vergognati”, “Ridicola buffona”, “Ti sei bevuta il cervello”. Sono solo alcuni degliscritti sui social. Ma lei non si lascia intimidire. Al Giornale che l’ha intervistata ha spiegato perché ha scelto dirsi con la. «Sono entrata in contatto con i rappresentanti territoriali della. Mi hanno presentato il loro programma ...

Adelmo72442493 : RT @SecolodItalia1: Donna di colore si candida con la Lega, i buonisti la riempiono di insulti: «Negra da cortile» - OhBryanTiLanci : Raga comunque è proprio un rompipalle. I said what I said. Cioè sempre a mettere bocca su tutti, ma mi pare che in… - SecolodItalia1 : Donna di colore si candida con la Lega, i buonisti la riempiono di insulti: «Negra da cortile»… - infoitinterno : È donna, di colore e leghista: la candidata finisce insultata - AlessandroTel90 : @repubblica Soprattutto non basta candidare una donna, un omosessuale, un transessuale, una persona di colore, o ch… -

