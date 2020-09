DOMIZZI NUOVA GUIDA DELLA PRIMAVERA | BENVENUTO MISTER!

Leggi su udine20

(Di domenica 13 settembre 2020) Maurizioè il nuovo allenatoredel Pordenone, che disputerà il campionato2. Dopo una carriera da difensore ad altissimi livelli, in cui è stato leader in particolare di Napoli, Udinese e Venezia, nella scorsa stagione mister– che sta frequentando il Corso UEFA A al Centro Tecnico Federale di Coverciano – ha allenato la Reggiana Under 17.Powered by WPeMatico