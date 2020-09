Domenica Live, Soleil Stasi rompe il silenzio su Andrea Iannone: "Mi ha chiamata alle 5 del mattino" (Di domenica 13 settembre 2020) Per molti sono stati la coppia dell'estate: Andrea Iannone e Soleil Stasi. Uno campione di MotoGP, l'altra protagonista di programmi tv. Una foto di Chi fa scoppiare il caso. Ma Soleil frena bruscamente. Entrambi hanno avuto a che fare con i Rodriguez: Soleil ha avuto un flirt con Jeremias (il fratello di Belen) mentre Iannone con Belen (una storia durante un paio di anni). Iannone ha sbottato. Sui social ha pubblicato un messaggio al vetriolo contro chi scrive fake news sul suo conto. “Ci siamo ritrovati per caso da amici, andavamo in giro per locali. Eravamo stati avvistati a Porto Cervo che c'erano i paparazzi. Ma non ci importava nulla. E' stato gentile. Mi ha accompagnato a casa”, ha raccontato a Domenica ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Per molti sono stati la coppia dell'estate:. Uno campione di MotoGP, l'altra protagonista di programmi tv. Una foto di Chi fa scoppiare il caso. Mafrena bruscamente. Entrambi hanno avuto a che fare con i Rodriguez:ha avuto un flirt con Jeremias (il fratello di Belen) mentrecon Belen (una storia durante un paio di anni).ha sbottato. Sui social ha pubblicato un messaggio al vetriolo contro chi scrive fake news sul suo conto. “Ci siamo ritrovati per caso da amici, andavamo in giro per locali. Eravamo stati avvistati a Porto Cervo che c'erano i paparazzi. Ma non ci importava nulla. E' stato gentile. Mi ha accompagnato a casa”, ha raccontato a...

