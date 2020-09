‘Domenica Live’ | Soleil Sorge rivela un dettaglio scottante su Andrea Iannone | poi confessa un flirt con un personaggio famoso E a proposito delle accuse di aver organizzato la paparazzata…

Leggi su isaechia

(Di domenica 13 settembre 2020) Al debutto stagionale di Domenica Live, Barbara D’Urso, la padrona di casa, ha deciso di accogliere in studioper intervistarla a riguardo del suo avvicinamento col pilota motociclisticoha raccontato diincontratoin alcune serate a Porto Cervo. I due, poi, si erano ritrovati sullo stesso volo per Milano eha raccontato cheera stato così gentile da accompagnarla fino a casa. Le paparazzate dei due finite sui giornali erano proprio frutto di quei momenti vissuti insieme. A tal, laha smentito ogni voce che additava l’avvicinamento al pilota come una mera strategia di visibilità ed ha chiarito che ...