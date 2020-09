Domenica In, pubblico senza parole: la Venier si sbottona, bacio sulla bocca all'ospite in diretta tv (Di domenica 13 settembre 2020) Un colpo di scena quello accaduto a Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Tra gli ospiti, nella puntata del 13 settembre, anche Claudio Amendola. Qui l'attore ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi negli anni 80 fino alla fiction di successo Nero a metà. Ed ecco che per lui è arrivata una vera sorpresa. La padrona di casa ha infatti mandato in onda uno spezzone di un film in cui hanno recitato insieme nel 1987. Nel filmato la Venier e Amendola si scambiano un lunghissimo bacio in bocca. Il video ha lasciato tutti sbalorditi, tanto che la Venier ha dovuto rompere il ghiaccio: "All'epoca, ero sposata con Jerry Calà... Anzi mi ero lasciata". E Amendola "Io invece ero single...". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Un colpo di scena quello accaduto aIn, il programma di Rai 1 condotto da Mara. Tra gli ospiti, nella puntata del 13 settembre, anche Claudio Amendola. Qui l'attore ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi negli anni 80 fino alla fiction di successo Nero a metà. Ed ecco che per lui è arrivata una vera sorpresa. La padrona di casa ha infatti mandato in onda uno spezzone di un film in cui hanno recitato insieme nel 1987. Nel filmato lae Amendola si scambiano un lunghissimoin. Il video ha lasciato tutti sbalorditi, tanto che laha dovuto rompere il ghiaccio: "All'epoca, ero sposata con Jerry Calà... Anzi mi ero lasciata". E Amendola "Io invece ero single...".

Carmelona5 : RT @DextertheB: Attendevo questo ritorno da tempo. Tra i primi programmi a perdere il pubblico e stopparsi per l'assurdità di ciò che stiam… - BISLACCO3 : RT @DextertheB: Attendevo questo ritorno da tempo. Tra i primi programmi a perdere il pubblico e stopparsi per l'assurdità di ciò che stiam… - Fanclub_dUrso : RT @DextertheB: Attendevo questo ritorno da tempo. Tra i primi programmi a perdere il pubblico e stopparsi per l'assurdità di ciò che stiam… - DextertheB : Attendevo questo ritorno da tempo. Tra i primi programmi a perdere il pubblico e stopparsi per l'assurdità di ciò c… - ZioJackk : Questi stanno commentando in maniera acida un sondaggio di 10 anni fa. Sondaggio votato dal pubblico e non dai gior… -