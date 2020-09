Domenica In, Anna Tatangelo cambia look: la svolta della cantante (Di domenica 13 settembre 2020) Anche Anna Tatangelo rientra nell’illustre parterre di ospiti della prima puntata di Domenica In. La cantante è stata invitata da Mara Venier in studio per raccontare un periodo relativamente sereno della sua vita. Non solo una trasformazione a livello artistico, ma anche un vero e proprio cambiamento di look, con una bionda chioma a sostituire i suoi tradizionali capelli castani. Anna Tatangelo a Domenica In La nuova edizione di Domenica In è ripartita oggi pomeriggio con la sua prima puntata stagionale. Fra gli ospiti anche Anna Tatangelo, che Mara Venier ha fortemente voluto al suo esordio nella nuova stagione televisiva. La ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 settembre 2020) Ancherientra nell’illustre parterre di ospitiprima puntata diIn. Laè stata invitata da Mara Venier in studio per raccontare un periodo relativamente serenosua vita. Non solo una trasformazione a livello artistico, ma anche un vero e propriomento di, con una bionda chioma a sostituire i suoi tradizionali capelli castani.In La nuova edizione diIn è ripartita oggi pomeriggio con la sua prima puntata stagionale. Fra gli ospiti anche, che Mara Venier ha fortemente voluto al suo esordio nella nuova stagione televisiva. La ...

