Disastro Ferrari anche al Mugello Hamilton trionfa | rosse nelle retrovie

(Di domenica 13 settembre 2020) Novantesima vittoria in carriera per Lewisnel Gp di Toscana, in unfunestato da incidenti e ritiri. Secondo Valtteri Bottas, che ha combattuto bene contro il boss Lewis ma alla fine ha dovuto cedere il passo alla superiorità dell'inglese. Terzo posto e primo podio per Alexander Albon su Red Bull. Ancora malissimo, e proprio alche l'ha vista crescere, per la. Charles Leclerc chiude all'ottavo posto, grazie ai 5 secondi di penalità inflitti a Kimi Raikkonen protagonista di un'ottima gara con la sua Alfa Romeo. Decimo Sebastian Vettel sull'altra Rossa.preceduteda Daniel Ricciardo su Renault, Sergio Perez su Racing Point, Lando Norris su McLaren e Daniil Kvyat su Alpha Tauri. Quella odierna è la 90esima ...

LaStampa : Secondo Bottas, Leclerc e Vettel ottavo e decimo. - AldoSerfilippi : @Ferrari /Il disastro ha solo 1 responsabile! È lui con la saccoccia cucita. Come diceva mia nonna, le nozze con i… - lorenza01tumblr : La Ferrari del 2008/2009 con Raikkonen la Ferrari è stata un disastro #TuscanGP. - bludany1978 : RT @GnocchiGene: Disastro Ferrari. Cambia il simbolo della Rossa: al posto del Cavallino rampante il Criceto che gira nella ruota. #GPMonza… - LePortinaie : A questo punto devo veramente pensare che la Ferrari dell'anno scorso era qualcosa di illegale tipo la Juve del 200… -

