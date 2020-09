Disastro ecologico in Venezuela | marea nera raggiunge le coste di Falcon FOTO

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 13 settembre 2020) Unaha raggiunto la costa deloccidentale in seguito a una fuoriuscita di petrolio dall’oleodotto che conferisce il greggio alla principale raffineria del Paese: lo ha confermato l’azienda statale Petroleos deche ha annunciato lavori di “pulizia” nella zona. Laera stata denunciata giovedì dall’opposizione e dalle associazioni ambientaliste. Secondo la commissione parlamentare per l’Ambiente, la macchia di petrolio che ha invaso ledisi estende per oltre 13 km.L'articoloinle ...