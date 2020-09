Di Maio fa campagna elettorale con la scorta da ministro. Bignami (FdI): ma se lo dici ti identificano (Di domenica 13 settembre 2020) Guai a chiedere conto a Luigi Di Maio dell'utiilizzo della scorta da ministro degli Esteri per la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Se lo fai quantomeno ti identificano. È la scoperta fatta a Faenza da Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d'Italia. L'avvocato e parlamentare di FdI era a Faenza insieme a Ignazio La Russa (arrivato in treno...) per una iniziativa elettorale in lista delle elezioni Regionali in Emilia Romagna, ormai alle porte. Facendo una visita alla piazza della "concorrenza" Bignami ha notato le auto e gli uomini della sicurezza dell'ex vicepremier Di Maio. "Ho chiesto se era scorta del Ministero e se era opportuno che il ... Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Guai a chiedere conto a Luigi Didell'utiilizzo delladadegli Esteri per ladel Movimento 5 Stelle. Se lo fai quantomeno ti. È la scoperta fatta a Faenza da Galeazzo, deputato di Fratelli d'Italia. L'avvocato e parlamentare di FdI era a Faenza insieme a Ignazio La Russa (arrivato in treno...) per una iniziativain lista delle elezioni Regionali in Emilia Romagna, ormai alle porte. Facendo una visita alla piazza della "concorrenza"ha notato le auto e gli uomini della sicurezza dell'ex vicepremier Di. "Ho chiesto se eradel Ministero e se era opportuno che il ...

