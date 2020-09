Delitto Willy, gli arrestati chiedono isolamento: ‘Paura di ritorsioni’ (Di domenica 13 settembre 2020) I presunti assassini di Willy Monteiro Duarte hanno paura. Per questo motivo i due fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, insieme a Mario Pincarelli, hanno chiesto di continuare ad essere detenuti in condizioni di isolamento. I tre, infatti, reclusi al momento nel carcere romano di Rebibbia con l’accusa di omicidio volontario, temono che gli altri detenuti possano compiere qualche gesto violento nei loro confronti. E così, le persone che avrebbero pestato a morte il giovane e inerme Willy ora hanno paura di fare la stessa fine. I presunti assassini di Willy hanno paura Il periodo di isolamento in carcere per i due fratelli bianchi e per Mario Pincarelli potrebbe proseguire anche oltre i termini previsti dalla legge. I tre, infatti, sono detenuti senza poter aver contatti con nessuno per il ... Leggi su newspad (Di domenica 13 settembre 2020) I presunti assassini diMonteiro Duarte hanno paura. Per questo motivo i due fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, insieme a Mario Pincarelli, hanno chiesto di continuare ad essere detenuti in condizioni di. I tre, infatti, reclusi al momento nel carcere romano di Rebibbia con l’accusa di omicidio volontario, temono che gli altri detenuti possano compiere qualche gesto violento nei loro confronti. E così, le persone che avrebbero pestato a morte il giovane e inermeora hanno paura di fare la stessa fine. I presunti assassini dihanno paura Il periodo diin carcere per i due fratelli bianchi e per Mario Pincarelli potrebbe proseguire anche oltre i termini previsti dalla legge. I tre, infatti, sono detenuti senza poter aver contatti con nessuno per il ...

Nessuno ha mai detto, o scritto, che fossero bravi ragazzi. Ma dopo l’omicidio di Willy Monteiro, il branco di palestrati-lottatori accusato del delitto continua a venire fuori in decine di racconti.

Uccidere per il gusto di uccidere

Perché è stato ucciso il povero Willy? Forse perché s’era messo a difendere la persona ’sbagliata’, cioè quella presa di mira dai picchiatori? No, non è così. Forse per odio razziale? No, neanche per ...

